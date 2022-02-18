قال حساب الرئاسة الجزائرية على تويتر امس إن الرئيس عبد المجيد تبون عين عبدالرحمن راوية وزيرا للمالية وتولى راوية، وهو سياسي مخضرم، المنصب مرتين من قبل على مدى السنوات الخمس الماضية.



وراوية ضليع في عمل الوزارة ودائرة الضرائب حيث شغل العديد من المناصب العليا، وعمل أيضا في مؤسسات مالية دولية، بالإضافة إلى عمله خبيرا لدى صندوق النقد الدولي في جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وتأتي إعادة تعيينه في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يتحسن الوضع المالي للحكومة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة ارتفاع الطلب بعد جائحة فيروس كورونا والتوترات السياسية في الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا.



وتعتمد الجزائر العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) اعتمادا كبيرا على صادرات الطاقة.



وتولى راوية المنصب خلفا لأيمن بن عبدالرحمن، الذي عين رئيسا للوزراء في يونيو وشغل المنصبين منذ ذلك الوقت.



وشغل راوية منصب وزير المالية مرتين بين عامي 2017 و2020.