بشرى شعبان



أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب تعميما إداريا بشأن دوام العمل في كافة قطاعات ووحدات الوزارة والعودة إلى العمل بالدوام الطبيعي وبطاقة كاملة وتضمن التعميم ما يلي:



أولا: إلغاء جميع حالات الإعفاء من العمل، ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما هو منصوص عليه في الإجازة المقررة قانونا، وإلغاء نظام المرونة لساعات العمل ونظام التدوير والعودة للعمل بكامل القوى العاملة الرسمية.



ثانيا: إعادة ساعات العمل الرسمية المعتادة (7) ساعات على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي وفق الدوام الرسمي للوزارة.



المواعيد المتبعة في الوزارة خلال نظام البصمة، في عملية الحضور والانصراف الدوام الصباحي، يبدأ من الساعة 7:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 2:00 ظهرا حتى الساعة 9:00 مساء.



ثالثا: الالتزام التام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.



رابعا: التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي تضعها الجهات الصحية المختصة.



خامسا: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13/3/2022م.