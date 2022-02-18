طالب نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي د.خالد حسين البراك بتقليص الدوام الرسمي إلى 4 أيام في الأسبوع بدلا من 5 أسوة ببعض الدول والشركات العالمية التي بدأت بتطبيق هذا النظام.



وذكر د.البراك ان الدول التي قلصت الدوام الاسبوعي الى أربعة أيام لاحظت زيادة في انتاجية الموظفين ما يثبت ان الفكرة قد لاقت نجاحا فور البدء بتطبيقها في هذه الدول، مشيرا إلى أن من شأن هذه الفكرة التي تمنح الموظفين يوم راحة إضافيا إتاحة الفرصة للموظفين لقضاء وقت اكثر من عائلاتهم مما يعزز الترابط الاسري ويعمل على تقوية أواصر القربى بين أفراد الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع.



وختم د.البراك قائلا: يجب مواكبة التطورات العالمية في جميع المجالات ومن أهمها قوانين ونظم العمل ومجالات حقوق الموظفين التي يسعى اليها الاتحاد الوطني للموظفين دائما، وكذلك مختلف النقابات العمالية في الكويت لتحقيق الأفضل لمنتسبيها.