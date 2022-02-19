علي إبراهيم

علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص قبلت 35 مواطنا ومواطنة للعمل بين صفوفها على 6 درجات وظيفية.



وتفصيلياً، قبلت «الشراكة» 19 مواطنا ومواطنة يتوقع تعيينهم في وظيفة مهندس مبتدئ، و4 مواطنين للعمل في وظيفة باحث أول قانوني، أما وظيفة اختصاصي قانوني فقبلت فيها 2 من المواطنين، بالإضافة إلى اختصاصي أول قانوني، و8 باحث مبتدئ قانوني، ومترجم.



يأتي ذلك فيما ستعلن الهيئة الأرقام المدنية للمواطنين والمواطنات المقبولين بالعمل لديها غدا الأحد، وبمجرد الإعلان بات المقبولون مطالبين بالحضور إلى مقر الهيئة خلال 15 يوما لاستكمال إجراءات التعيين وإلا اعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن.