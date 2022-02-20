مثلت رئيسة جمعية السعادة والايجابية المستشارة نجاة الحشاش الكويت بصفتها رئيسة للجنة التوصيات في مؤتمر «صناع الأمل الأول شركاء الوطن العربي»، الذي أقيم في القاهرة بداية الشهر الجاري تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، حيث شاركت سموها عبر تقنية الزووم في افتتاح المؤتمر والقت كلمة موجزة رحبت من خلالها بالحضور واعتذرت عن عدم حضورها شخصيا، وأكدت على أهمية التعاون في خلق فرص وفتح آفاق جديدة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم في ازدهار وتطور أعمالهم، مشيرة الى أهمية المؤتمر ودوره المؤثر في توحيد الجهود لتحقيق الهدف المنشود من خلال التكريس لبناء شراكات استثمارية واتاحة الفرصة للشباب في مجال الاستثمار وترك بصمة للأجيال القادمة تحفزهم على العطاء والانجاز.



بدورها، كشفت المستشارة نجاة الحشاش عن أبرز التوصيات التي أصدرها المؤتمر في جلسته الختامية وهي:



أولا: تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال (الاقتصاد والاجتماع والبيئة) التي تعتبر ركائز التنمية المستدامة على أن تقوم بجولة في أنحاء الوطن العربي للبحث عن كيفية إتاحة الفرص التنموية الممكنة لاستغلال الطاقات البشرية من أجل تحقيق مستوى رفاهية أفضل للأفراد لأنهم الهدف الأساسي للتنمية البشرية والأداء لتحقيقها.



ثانيا: الاتفاق على إقامة الدورة الثانية لمؤتمر صناع الأمل في المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل.



ثالثا: العمل على بحث سبل التعاون المشترك بين الدول العربية لتوفير الإمكانات والأدوات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء بين الدول العربية.



رابعا: زيادة الاستثمارات والبحث العلمي في مصادر الطاقة البديلة والنظيفة وإعادة تدوير النفايات والتخلص منها بشكل آمن للحد من الأضرار البيئية.



خامسا: تبني العقول الذكية منذ الصغر والاستثمار فيها باعتبارها القوة الحقيقية للدول، عبر انشاء مراكز علمية عالية التقنيات تواكب التطور العلمي والتقني الحديث وتهتم أيضا بالذكاء الاصطناعي، وتشجيع واحتواء العقول العربية المهاجرة والاستفادة من خبراتها في أوطانها العربية.



سادسا: إنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخبراء والمختصين من أنحاء الوطن العربي وربط هذه القاعدة بمنصات التواصل الاجتماعي المتاحة.



سابعا: دعم وتفعيل فكرة انشاء سوق عربية موحد للمشاريع الصغيرة فعندما تتوحد مشاريع الشباب الصغيرة سوف تنتعش الأسواق العربية ونساهم في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل.



ثامنا: زيادة معدلات التبادل التجاري بإقامة معارض للمشاريع الصغيرة على مستوى دول الوطن العربي.



تاسعا: انشاء منصة عربية بروح وطنية توحد الرؤية والرسالة الإعلامية العربية للعالم.



عاشرا: اشراك ودمج الخبرات العربية النادرة والمميزة كل في مجاله، لدعم الطاقات الشبابية من خلال نقل خبراتها للأجيال القادمة لضمان استمرار عجلة التنمية والنهوض بالمجتمع في شتى المجالات.