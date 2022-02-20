أكد رئيس زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس أن الجمعية تحرص على تنفيذ مشاريعها الإنسانية والتعليمية والطبية والتنموية والثقافية في الدول الأشد احتياجا ووفقا لرغبات المتبرعين والمانحين، لافتا إلى أن «النجاة» مقبلة على تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة «تخيل» لتوفير المياه للدول الفقيرة، وذلك يوم 28 الجاري.

وقال الخميس إن مشاريع حفر الآبار لتوفير المياه من المشاريع الخيرية الاستراتيجية التي يقوم عليها العمل الخيري، وبدورنا ننفذ هذا المشروع في العديد من دول العالم التي تفتقر الى مياه الشرب الصحية والنظيفة الخالية من الأمراض والأوبئة.