ضمن تواجدها الدائم في المؤتمرات والمعارض العالمية المهمة، أعلنت شركة إن سي إم للاستثمار عن مشاركتها ورعايتها البلاتينية لمعرض iFX إكسبو، المقرر عقده يومي 23 و24 الجاري في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المالية وتداول الفوركس.



وقالت شركة ان سي إم في بيان صحافي، ان مشاركتها في الدورة الحالية لمعرض iFX إكسبو تأتي ضمن حرص الشركة على التواجد والحضور العالمي لتلبية احتياجات قطاع عريض من المتداولين الباحثين عن مجموعة واسعة متميزة من أداوت ومزايا الفوركس الفريدة، والاطلاع على احدث المنتجات والخدمات.



وفي هذا السياق، صرح المدير التنفيذي في شركة إن سي إم للاستثمار خرم سعيد: «يسرنا أن نشارك في معرض مالي تكنولوجي يعتبر ضمن المعارض الكبرى عالميا وأن نكون الراعي البلاتيني لهذا الحدث الهام».



وأضاف ان شركة إن سي إم حريصة على التواجد دائما في المعارض الكبرى فقد شاركت في معرض الفوركس دبي الذي أقيم في سبتمبر الفائت وحازت فيه على جائزة «أفضل وسيط معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021».



واستطرد سعيد: «نحن نعي أهمية وجودنا في المعارض العالمية الكبيرة حيث إن ذلك يعزز من الثقة في أعمالنا ويسهم في نشر الوعي بمفهوم التداول الإلكتروني، حيث نسعى دائما لأن ننقل للعميل الصورة الصحيحة والشفافة عن عالم الأسواق المالية العالمية متفهمين القلق الذي قد يعتري البعض بسبب قلة الخبرة أو التجارب السابقة».



واختتم سعيد، بالقول: «أدعوكم لزيارتنا والمشاركة في الأجواء الرائعة في هذا المعرض، تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة لمتابعة كل التفاصيل @ncminvest أو من خلال الموقع الإلكتروني www.ncminvest.com».