تستمر انطلاقة هيونداي القوية منذ بداية عام 2022 بخطى ثابتة مع تحقيق إنجازها الثالث في شهر يناير، إذ تم تكريم هيونداي سانتافي بلقب «سيارة الدفع الرباعي الكبيرة لهذا العام» في جائزة موقع ومجلة وات كار 2022 البريطانية المرموقة، بالإضافة لاختيار لجنة حكام «وات كار» سيارة هيونداي i10 للفوز بلقب «أفضل سيارة صغيرة للمدينة» وهيونداي توسان عن فئة «أفضل سيارة دفع رباعي عائلية من الناحية العملية» في فئات «أفضل شراء» للمجلة والموقع المتخصص بنصائح شراء السيارات، والتي فازت فيها سانتافي أيضا بـ «أفضل سيارة هجينة تعمل بالكهرباء للعائلات الكبيرة».



وقد نالت سيارة هيونداي سانتافي الجديد التي توفر مقاعد فسيحة لعائلة مكونة من سبعة أفراد، الثناء من لجنة حكام جائزة «وات كار» لما تشمله من مجموعة من التحسينات، التي ارتقت بسيارة الدفع الرباعي الأنيقة عالية التقنية إلى مستوى آخر من التطور.



قال محرر موقع ومجلة «وات كار»، ستيف هانتينجفورد: أثبتت هيونداي أن التغييرات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا، مع إضافة خيارات محركات الطاقة الهجينة والهجينة القابلة للشحن الخارجي، التي بدورها تحول هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الجيدة إلى سيارة رائعة، حيث يتم تقليل تكاليف التشغيل وتحسن الأداء، بالإضافة إلى ذلك بإمكانك الحصول على التحكم والتوجيه الجيد، وعلى القيمة الرائعة مقابل المال، والتصميم الداخلي المحسن التشطيب بمقاعد تتسع لسبعة أشخاص.



وقالت أشلي أندرو، المدير العام لشركة هيونداي موتور بريطانيا Hyundai Motor UK: إن نجاح هيونداي في حصد جوائز سيارة العام «وات كار 2022 What Car؟» مرضية لنا بشكل خاص لأنها تسلط الضوء على جاذبية سياراتنا، من أصغرها i10 إلى أكبر سيارات الدفع الرباعي لدينا في بريطانيا هيونداي سانتافي.

إذ يعزز ذلك حقا قوة مجموعتنا الحالية من الطرازات والتي توفر للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات لتناسب احتياجاتهم الفردية.