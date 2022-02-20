عبدالعزيز المطيري



أعلن النائب بدر الحميدي أن خطة طرح 33 ألف قسيمة سكنية من خلال مؤسسة الرعاية السكنية عن طريق وزارة المالية بالتعاون مع البلدية و«السكنية» ستكون خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتراح الذي قدمه سابقا يحدد سعر القسيمة من 60 ألف دينار إلى

80 ألفا، حسب الموقع وبمساحة تتراوح بين 250 و300 متر مربع.



وأعلنت اللجنة الإعلامية للنائب الحميدي أنه تم عقد اجتماع في قاعة اجتماعات النواب في مجلس الأمة مؤخرا لمناقشة اقتراحه حول إنشاء وتطوير 33 ألف قسيمة في الفراغات التي تم تحديدها في بعض المناطق الحضرية، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزيرة البلدية د.رنا الفارس ووكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي ورئيسة قطاع الاستثمار بوزارة المالية نورة القبندي وممثلين عن البلدية، وقد اعتذر عن عدم الحضور وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لعارض صحي. وقال الحميدي في تصريح صحافي إن الاجتماع تطرق إلى الحاجة لحلحلة القضية الإسكانية بتعاون من قبل الحكومة عن طريق طرح الأراضي لتباع بسعر منخفض إلى أصحاب طلبات الرعاية السكنية الذين ستكون لهم أولوية ومن ثم من يرغب حسب شروط البيع. ولفت إلى أن شروط طرح الـ 33 ألف قسيمة ومدى التعاون من قبل وزارتي المالية والبلدية ستكون خلال شهر من الآن.