قال الفلكي عادل السعدون، إن (عقرب الدم) وهي الثانية من موسم العقارب تبدأ في 23 فبراير الجاري مع ظهور نجم (سعد البلع) وتستمر حتى السابع من مارس المقبل وسميت بذلك لبرودة الطقس فيها.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، أن موسم العقارب يتألف من 3 نجوم هي (سعد الذابح) ويقع في برج الجدي و(سعد البلع) و(سعد السعود) ويقعان في برج الدلو وكل نجم مدته 13 يوما بما مجموعه 39 يوما.

وأوضح أن فترة العقرب الأول (عقرب السم) بدأت في العاشر من فبراير الجاري عند ظهور النجم (سعد الذابح) وتستمر حتى بعد غد وسميت بذلك لشدة برودتها ثم فترة العقرب الثانية (عقرب الدم) وسميت أيضا بذلك لبرودة الطقس تليها فترة العقرب الأخير (عقرب الدسم) ويبدأ مع ظهور نجم (سعد السعود) في الفترة من 8 إلى 20 مارس المقبل وسميت بهذا الاسم لامتلاء بطون الماشية من العشب الوفير حيث تسمن أجسامها وتزداد أوزانها.

وذكر أن الأيام التي تسمى (برد العجوز) تدخل ضمن فترة (العقرب الثالث) وتبدأ في 10 مارس المقبل وتستمر سبعة أيام باردة تحل بعد فترة من الأيام الدافئة تسمى (بياع الخبل عباته).

وقال السعدون إن هذه التسمية عائدة في الثقافة الشعبية إلى أن "البعض قديما كان يبيع عباءته قبل دخول برد العجوز نتيجة عدم المعرفة بالمواسم وعندما يدخل عليه هذا البرد يحس به وخصوصا في الليل فيشعر بالندم" مشيرا إلى أنه بعد موسم العقارب يدخل موسم (الحميمين) في 21 مارس المقبل.