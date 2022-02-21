ليلى الشافعي

وقعت الهيئة العامة لشؤون القصر أمس اتفاقية تقديم خدمات مع الشركة الكويتية للمقاصة وقعها نيابة عن الهيئة المدير العام بالإنابة م.حمد البرجس، وعن الشركة الرئيس التنفيذي بالتكليف عصام القعود، وذلك بهدف تسهيل تعاملات الهيئة على أسهم القصر المشمولين بالرعاية والمدرجة في بورصة الكويت وغير المدرجة، وتوفير خدمات إضافية وإنجاز المعاملات بصورة أشمل وأسرع.



وفي هذا السياق، قال م.حمد البرجس إن الاتفاقية تؤكد حرص الطرفين على تسهيل الاجراءات وسرعة تقديم الخدمات، بما يصب في صالح المشمولين برعاية الهيئة من القصر وذويهم، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في إطار سياسة الهيئة الرامية الى تعزيز الشراكة المؤسسية وتوثيق العلاقة وتوحيد الرؤى ومفاهيم العمل والتكامل في تقديم الخدمات مع الجهات ذات الصلة بعملها ومنها الشركة الكويتية للمقاصة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي بالتكليف للشركة الكويتية للمقاصة عصام القعود أن الاتفاقية تهدف الى تسخير خدمات «المقاصة» لمساعدة الهيئة في أداء رسالتها النبيلة تجاه القصر والمشمولين برعايتها من الفئات الأخرى، لافتا الى أن العلاقة مع الهيئة ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد لسنوات عديدة من التعاون المثمر، ونسعى للوصول للهدف المنشود وتوفير جميع خدماتنا لهم.



ولفت القعود إلى حرص الشركة على التعاون مع مختلف الجهات لتعزيز دورها في مجال التسوية والإيداع المركزي لجميع الأوراق المالية ومشتقاتها المتداولة في بورصة الكويت، إضافة الى قيامها بخدمة الإيداع المركزي لأسهم الشركات الغير المدرجة وأدوات الدين «السندات».