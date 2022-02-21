ضمن برنامج «المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام» الذي تعتزم مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية إقامته 3 ـ 4 مارس 2022 في دولة مالطا برعاية وحضور رئيس مالطا د.جورج فيلا تحت عنوان «القيادة من أجل السلام العادل»، ستتم مناقشة كيفية قيام المجتمع الدولي بتطوير أدوات الحوكمة وتنفيذ الخطط والمبادرات المشتركة، ضمن مسار من التعاون لإعداد مشروع «قيادة من أجل السلام العادل»، وذلك بتحفيز جميع الأطراف المعنية على المستوى الاجتماعي والسياسي والتعليمي، من أجل العمل مؤسساتيا وجماعيا بصفتهم «قادة السلام العادل».