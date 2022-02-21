انطلاقا من حرصها على تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في المسؤولية المجتمعية للشركات، وعقب صدور قرار الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، فيما يتعلق بتجديد أذونات العمل للمقيمين ممن بلغت أعمارهم الستين عاما وما فوق من حملة الشهادة الثانوية وما دون، قررت مجموعة الملا أن تتحمل كافة التكاليف الجديدة التي نصت عليها اللوائح الحكومية لتجديد الإقامة لهذه الفئة من المجتمع، وذلك إيمانا منها بأهمية تقديم الدعم لتلك الفئة من الموظفين لديها الذين قضوا جل سنوات حياتهم في خدمة مصالح المجموعة.



وبناء عليه، ستتكفل مجموعة الملا، وهي مجموعة الأعمال الرائدة والمتنوعة الاختصاصات التي تعمل في القطاع الخاص وتتخذ من الكويت مقرا لها، بكل تكاليف تجديد أذونات العمل ورسوم التأمين الصحي لموظفيها المقيمين في الكويت والذين بلغت أعمارهم الـ 60 عاما وما فوق من حملة الشهادة الثانوية وما دون.

وتأتي هذه المبادرة لتعكس سياسات المجموعة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، ورؤيتها حول المحافظة على الخبرات الطويلة لدى موظفيها وتشجيعهم على المضي في العمل والإنتاج والتطوير لتحقيق أهداف المنفعة المتبادلة بين المجموعة والعاملين فيها.



وتعليقا على هذه المبادرة، قال الرئيس الإداري لمجموعة الملا عبدالله نجيب الملا: «سعيا من مجموعة الملا للحفاظ على الاستقرار في القوى العاملة لدينا واستمرار المحافظة على خبرات موظفينا القدامى والمخلصين والاستفادة منها، قررت مجموعة الملا التكفل بكل رسوم تجديد أذونات العمل والتأمين الصحي لهذه الفئة المهمة بين موظفي المجموعة.

وتنبع هذه المبادرة من إيمان المجموعة الراسخ بأهمية الشراكة المتبادلة في المسؤولية بين أصحاب العمل والموظفين في المجموعة».

وأضاف: «نحن حريصون على توفير الدعم والاستقرار الوظيفي لموظفينا المخلصين تقديرا منا لجهودهم ووفائهم في العمل مع المجموعة لسنوات طويلة والذي كان له الأثر الكبير في وصولنا إلى ما نحن عليه من النجاح اليوم».



مجموعة الملا حريصة دوما على ترسيخ التزامها بالاستثمار في دعم النمو والتطور المهني والشخصي للعاملين فيها خلال رحلة عملهم عبر السنين.

وهي تعمل دائما على تعزيز علاقة المنفعة المتبادلة بينها وبين العاملين فيها والتي بنيت على أسس المسؤولية المشتركة وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق نمو وتطور مهني يعود بالنفع على الجميع.