وضعت لجنة التعريف بالإسلام الجمعة الماضية، حجر الأساس لدار شكرية للتعريف بالإسلام في منطقة العبدلي، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان.

هذا وشارك في وضع حجر الأساس رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة فيصل الزامل، ومدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم البدر، وداعمو الدار، وعدد من مديري أفرع لجنة التعريف بالإسلام في المحافظات، الى جانب لفيف من رجالات العمل الدعوي والخيري.



وفي هذا الصدد، أشاد الزامل بهذا الإنجاز، معربا عن شكره لكل من يسهم في دعم مثل هذه المشاريع الدعوية، مؤكدا أنه من أعظم وأجل الأعمال هداية نفس تائهة وإدخالها في الإسلام.