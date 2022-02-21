فيصل صرخوه: نتائج الشركة تعكس متانة إستراتيجيتنا وخبرات فريق العمل بشتى المجالات



أعلنت شركة كامكو إنفست عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 10.3 ملايين دينار، بربحية للسهم 30.14 فلسا، وذلك مقابل خسائر بقيمة 2.7 مليون دينار في عام 2020، بخسارة للسهم 7.85 فلوس.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن إجمالي الإيرادات ارتفعت بنسبة 99.4% لتبلغ 30.1 مليون دينار، مقارنة مع 15.1 مليون دينار في 2020، فيما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 34.3% مقارنة بالعام 2020 لتبلغ 20.2 مليون دينار، والتي تمثل 67.2% من إجمالي الإيرادات.



وخلال عام 2021، استقطبت الشركة أكثر من 1.1 مليار دولار استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات، ونمت الأصول المدارة بنسبة 12.8% لتصل إلى 14.6 مليار دولار في نهاية العام، وذلك جراء استثمارات جديدة والأداء المميز للأصول المدارة.



جدير بالذكر، أن شركة «كامكو إنفست» تتمتع بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين بلغت 60.4 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021، بارتفاع بنسبة 20.9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2021.



ونتيجة لقيام الشركة بتحقيق أرباح تعكس المنهج والاستراتيجية الناجحة لإدارة الشركة، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.



وفي معرض حديثه عن النتائج المالية، قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه: «نحن سعداء بهذه النتائج التي تعكس الخبرات التي يتمتع بها الفريق في شتى المجالات ومتانة استراتيجيتنا بالإضافة إلى مرونة نموذج أعمالنا في التكيف مع المتغيرات والتقلبات التي شهدها العالم وأسواق المال خلال الفترة الماضية.

فقد تمكنا من تحقيق العديد من الإنجازات أسفرت عن نتائج إيجابية منها ارتفاع حجم الأعمال وحجم الأصول المدارة واستقطاب عملاء جدد بالإضافة إلى ارتفاع في الإيرادات والأرباح الصافية وتعزيز مركزنا المالي وغيرها».



وقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها وحصل صندوق كامكو الاستثماري على جائزتي «أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة خمس سنوات» و«أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة عشر سنوات» من ريفينيتيف ليبر.



كما برزت صناديق الأسهم الكويتية المدارة من قبل كامكو إنفست ضمن الأفضل أداء خلال العام، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري 29.79% وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول 28.73% فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 25.72% ليكون الأفضل أداء ضمن الصناديق الإسلامية.



وخلال العام ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى أكثر من 1.35 مليار دولار، كما تم التخارج بنجاح من استثمارين عقاريين في كل من: ألمانيا والمملكة المتحدة لصالح العملاء، وقد تم تحقيق عوائد مجزية.



وتمكن فريق إدارة أصول الحالات الخاصة من التخارج بنجاح من عدد من الاستثمارات نيابة عن العملاء بقيمة 51.6 مليون دولار، كما تم تأسيس صندوق أجنبي للاستثمار في قطاع الشركات الناشئة والمبتكرة وطرحه للتسويق في الكويت بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.