بيروت - أحمد منصور



شنّ مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو هجوما عنيفا على رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبرا انه «يريد جرنا الى معارك طائفية ومذهبية، تدمر ما بقي من أمن لبنان، فهو الذي قصد عن عمد وسبق وإصرار، على ان يستهدف الطائفة الإسلامية السنية بالاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وتكليف صهره النائب جبران باسيل، التدخل في شؤون رئاسة مجلس الوزراء، وإخضاعها لرغبات سيده الذي يضمر الحقد ضد الطائفة الإسلامية السنية، منذ زمن بعيد، والذي كان يتطاول على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويشن الحملات الطائفية ضده.



وقال الجوزو في تصريح له: «ان تاريخه الطائفي معروف للجميع، وها هو عاد اليوم ليشن حملته على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي لولا وجوده في هذا المنصب، لكان انهار الأمن في لبنان، وكثرت العصابات التي تعتدي على المواطنين في كل مكان».



وتابع الجوزو: «لقد تحولت القاضية عون الى إنسانة تستغل منصبها في القضاء لتنفيذ المخطط الذي ينفذه الرئيس عون في حق خصومه، ويكفي ما أصاب البلد من ويلات وكوارث اقتصادية ومالية، فمن يحاسب الرئيس عون، ومن يحاسب باسيل على ما ارتكب من أعمال شريرة ضد مصلحة لبنان؟ وهل يختبئ الجنرال عون بالمنصب الكبير الذي يتولاه، والذي تسبب في جميع الكوارث الاقتصادية والمالية لينتقم عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن اللواء عماد عثمان، الحازم والناجح في حماية الوطن».



وختم الجوزو تصريحه بمناشدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «ان يعمل على نزع فتيل التفجير الطائفي لإنقاذ لبنان قبل أن ينهار كليا».