يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي خيطان، هاني الصقر، أن لقاء اليوم أمام الفحيحيل، ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ولي العهد، يعد صعبا بجميع المقاييس. وأشار الصقر، في حديث خاص مع «الأنباء»، إلى أن مباريات الكؤوس لا تخضع لأي حسابات، والتفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا في حسم هوية الفائز. وبين أن الانتصارات المتتالية لفريقه تسعده بالتأكيد وتعزز من ثقافة الانتصارات للاعبيه، متمنيا أن ينعكس هذا الأمر على الفريق اليوم، مضيفا أن خيطان لا يعاني من أي غيابات باستثناء عدم جاهزية البرازيلي زيلبر ألميدا ودغيم الرشيدي بشكل كامل، وعليه سيكونان في دكة الاحتياط أمام الفحيحيل.