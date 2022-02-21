هادي العنزي



أشعلت نتائج الجولة الـ4 لدوري كرة القدم للشابات المنافسة على المراكز الأولى، بعدما انتزعت «فتيات العيون» صدارة الترتيب بفوزهن على شابات نادي التضامن 3-1، فيما تخلى فريق الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي عن قمة الترتيب، بعدما تلقى خسارة ثقيلة من شابات أكاديمية يوفنتوس 1-5. وفي ثالث مواجهات الجولة الـ4 التي أقيمت على ملعب عبدالرحمن البكر بالاتحاد، تفوقت شابات نادي سلوى الصباح على نظيراتهن في أكاديمية الخليج 1-0 وأصبح الفارق بعد نهاية الجولة نقطة واحدة فقط بين صاحب المركز الأول «فتيات العيون» برصيد 7 نقاط، وأكاديمية يوفنتوس رابع الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما جاء الاتحاد المدرسي ثانيا بـ7 نقاط وبفارق الأهداف عن الأول، و«سلوى الصباح» ثالثا بـ6 نقاط.



وتشرف اللجنة النسائية في اتحاد الكرة على إقامة أول دوري كرة قدم الشابات في تاريخ الرياضة الكويتية، بالتعاون مع قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة. هذا، وأكدت مدربة «فتيات العيون» نوران عبدالحميد أن فريقها يسعى الى الظفر بلقب الدوري الأول للشابات، موضحة: «لدينا العديد من المواهب الشابة، ويعد الفريق الأصغر سنا من حيث معدل أعمار اللاعبات، كما اننا نحظى بدعم كبير من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة فاطمة الشمري، ومديرة الفريق رحمة ومشرفة الفريق مروة شعلان»، مضيفة: «المنافسة كبيرة بين عدة فرق على المراكز الأولى وهذا يعد نجاحا إضافيا للدوري، وتوافر قاعدة عريضة من اللاعبات يمكن البناء عليها مستقبلا، ونأمل استمرار المسابقة وتطويرها في المواسم المقبلة».