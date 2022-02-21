هادي العنزي



بمشاركة 150 لاعبة من 15 ناديا وأكاديمية، تنطلق مساء اليوم البطولة الأولى لكراتيه السيدات في مختلف المراحل السنية، على صالة اتحاد الكراتيه بالسالمية.



وتشارك 5 أندية شاملة في البطولة هي: العربي، والنصر، والتضامن، والكويت، واليرموك، بالإضافة إلى 10 أكاديميات خاصة، وقد أجريت القرعة والوزن للاعبات مساء أمس الأول، على أن تختتم المنافسات مساء الأربعاء المقبل، وتنطلق المنافسات اليوم بمرحلة الشبلات (تحت 11 وتحت 13 سنة)، قتال فردي، وكاتا فردي. من جهته، ذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه ورئيس لجنة المسابقات فيصل العتيبي أن البطولة الأولى لسيدات الكراتيه نجحت قبل أن تبدأ، موضحا:«المشاركة الكبيرة من مختلف الأعمار، دليل على مدى ما تحظى به رياضة الكراتيه من اهتمام وقبول لدى الفتيات من مختلف الأعمار، كما أنها تمهد لتكوين قاعدة عريضة لمنتخبات الكراتيه للسيدات في جميع المراحل السنية»، مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية، وحرص مجلس إدارة اتحاد الكراتيه على بذل كافة السبل لدعم اللاعبات وتطوير قدراتهن الفردية والفنية. ولفت إلى أن منتخب الكويت للسيدات تنتظره مشاركات دولية مهمة، أولاها في بطولة آسيا يوليو المقبل، وبطولة العالم للكراتيه في تركيا أكتوبر المقبل.