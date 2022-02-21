أحرز الدراج عبدالله الشطي المركز الثالث في الجولة الأولى لبطولة العالم للدراجات النارية، التي أقيمت منافساتها ضمن رالي «باها الأردن» الدولي، فيما حل الإماراتي محمد البلوشي بالمركز الأول، وجاء عبدالله السبع (الأردن) في المركز الثاني، بمشاركة العديد من الدراجين من 18 دولة، وستقام الجولة الثانية لبطولة العالم للدراجات النارية في العاصمة القطرية (الدوحة) مارس المقبل. من جانبه، أبدى الشطي سعادته بالمركز الثالث، ورفع علم الكويت عاليا في أحد أهم سباقات الدراجات النارية العالمية، مضيفا: «جاءت المنافسة صعبة، خاصة أن السباق امتد لمسافة 600 كلم متر، وتخلله العديد من التضاريس الطبيعية الصعبة».



وأكد الشطي رغبته في الظفر بالمركز الأول في الجولة الثانية بقطر، مضيفا: أصبحت لدي فكرة جيدة عن المستوى الفني للمنافسين، وعليه سأجتهد في التدريبات خلال الفترة الزمنية المقبلة، لزيادة السرعة، ورفع الجاهزية البدنية قبل المشاركة في الجولة الثانية.