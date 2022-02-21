اختتمت بطولة الكويت المحلية السادسة للبولينغ للأولمبياد الخاص الكويتي التي نظمها نادي الطموح الكويتي الرياضي بمشاركة 40 لاعبا ولاعبة يمثلون نادي الطموح ونادي وربة للمعاقين ولاعبين من غير ذوي الإعاقة بينهم مشاركون من الجيش الأميركي، حيث أقيمت البطولة على مدى يومين في 5 منافسات للرجال والسيدات بنادي البولينغ.



وأقيم ختام البطولة برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة نادي الطموح رحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي وجمع من أولياء الأمور، إذ أسفرت نتائج البطولة للزوجي المختلط (رجال)، المجموعة الأولى عن فوز أحمد نصر الله صالح وعبد الوهاب عيسى بالمركز الأول والثاني سيف المطيري وعبدالعزيز القصار والثالث يوسف سالم وبراك العجمي، والمجموعة الثانية الأول محمد التركيت وفوزان القصار والثاني فهد الملا ومساعد الشمري والثالث سامي سلطان وصالح غنيم. (زوجي موحد رجال) الأول بدر السويدان وBrock والثاني على عبدالله وTim والثالث محمد الشواف وعبدالعزيز صلاح. (زوجي موحد سيدات) المجموعة الأولى هنادي الزعابي وزينب الدريع المركز الأول، إيمان الخالدي وهند الخالدي الثاني ولولوة الحجي وشريفة الابراهيم الثالث. (المجموعة الثانية) الأول هاجر الضفيري وشهد التتان والثاني آيات الطليحي ومريم الهندي والثالث شيخة الهندي وBertha.



وأعربت بورسلي عن سعادتها بالنجاح الرائع الذي حققته النسخة السادسة للبطولة التي أقيمت تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وجسدت مستوى الاهتمام والرعاية الذي توليه الدولة لأبنائها من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن أنشطة الدمج الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة من منتسبي النادي لتهيئتهم رياضيا ونفسيا واجتماعيا وإبراز طاقاتهم وتنمية مواهبهم، مشيدة بدعم الهيئة العامة للرياضة وحرص واهتمام أولياء الأمور ومشاركة أندية وربة والتحدي وتعاون نادي البولينغ الذي سخر إمكانياته ومرافقه لإخراج البطولة بصورة مميزة. فيما أشاد نائب رئيس جمعية اختلافات التعلم د.عيسى الجاسم بأجواء المنافسة والمستوى الفني والتنظيمي الراقي والتفاعل الرائع للاعبين وأولياء الأمور في البطولة التي قدمت صورة مثالية لرسالة النادي في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ثمن نائب رئيس نادي التحدي محمد فرمن جهود نادي الطموح في تقديم نماذج رائدة للدمج الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذه البطولة والمهرجانات السابقة.