القحطاني: المهرجان وطني يتضمن معرضاً وفقرات فنون شعبية وعرضاً لإنجازات المبدعين الكويتيين



عبدالله الراكان



قام معهد المرأة للتنمية والسلام بتنظيم مهرجان السلام الخامس بشعار «كويت السلام معا نحمي الوطن» أمس في ساحة البريد في مشرف، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ د.أحمد الناصر، وبمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وطلبة مدارس.



وقام مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي الوزير المفوض ناصر القحطاني بافتتاح المهرجان بالنيابة عن وزير الخارجية، حيث قال القحطاني على هامش المهرجان إنه تمت تلبية الدعوة لرعاية الاحتفال بمهرجان السلام الخامس تحت شعار «كويت السلام معا نحمي الوطن» بتنظيم معهد تنمية المرأة للسلام، ومشاركة الجهات الحكومية والنقابـــــات ومؤسسات المجتمع، مضيفا أن المهرجان يأتي تزامنا مع الاحتفالات الوطنية، والتي أعاد إحياء الأعياد الوطنية بعد غيابها لمدة عامين بسبب جائحة «كورونا» والظروف الصحية للعالم بأسره.



وأشار القحطاني إلى أن المهرجان يحمل الكثير من المعاني الوطنية ويتخلله معرض وفقرات للفنون الشعبية فضلا عن عرض إنجــازات من المبدعين الكويتيــين، مثنيــا في الختام على جهود المنظمين والمشاركين وعلى رأسهم رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان في اختيار الوقت المناسب للمهرجان مع الاحتفالات الوطنية.



بدروها، قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان ان المعهد لم يتوقف عن انشطته رغم الجائحة التي عصفت بالعالم، موضحة أن المهرجان هذا العام لإعادة إحياء الناس بعد جمود الجائحة.



وأضافت أنه بالرغم من ضيق الوقت لتنظيم المهرجان إلا أنه قام بإيصال الرسالة الهادفة والتي بدأت بمسيرة لطلبة المدارس برفع علم الكويت، مؤكدة حرص المعهد والمنظمين على اختيار توقيت المهرجان بالتزامن مع المسيرة الوطنية للاستقبال العيد الوطني وعيد التحرير.



وزادت الجوعـــــــان: «نحرص على أن تكون أنشطة ومهرجانات المعهد ثقافية وتوعوية وفكرية وفنية ليس فقط من خلال الأغاني»، مشيرة إلى أن المعهد أول مؤسسة رسمية افتتحت مهرجانات فبراير احتفالا بالأعياد الوطنية وترسيخا لتجسيد معاني حب الكويت وأهمية البذل والعطاء من أجلها.