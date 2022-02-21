عبدالعزيز الفضلي



لم تحسم وزارة التربية حتى الآن آلية ونظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق في السادس من شهر مارس المقبل. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن ان الطلبة واولياء امورهم وأهل الميدان التربوي ينتظرون القرار النهائي للوزارة، مشيرة الى ان التربية تدرس جميع الخيارات بشكل متأن مع الجهات المعنية قبل اعتماد القرار النهائي والذي لم يحسم حتى الآن سواء كان عودة كاملة او مجموعتين.



واضافت ان كل القطاعات بالوزارة تكثف جهودها لازالة المعوقات امام المتعلمين والمعلمين وتوفير افضل السبل لانطلاقة آمنة للفصل الثاني، مشيرة الى ان عددا من المسؤولين سواء على مستوى المناطق التعليمية او الوزارة قاموا بتفقد عدد من المدارس بمختلف المناطق للاطلاع على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة ومعلميهم في الفصل الثاني.



من جانب آخر، ناشد ضابطات امن مدارس منطقة الفروانية التعليمية وزير التربية د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب للتدخل وانهاء معاناتهن بسبب عدم تسلمهن رواتبهن منذ شهر يونيو الماضي وأكدن لـ«الأنباء» انهن يضعن آمالا كبيرة على قياديي الوزارة لايجاد حل لمشكلتهن التي اخذت وقتا طويلا جدا دون جدوى، مشيرات الى انهن مواطنات كويتيات ويعانين من ظروف صعبة جدا.



وأضفن: تم انهاء خدماتنا بعدما تم ايقاف ملف الشركة المختصة وبالتالي انهي عقد الحراسة والذي بدأ منذ عام 2017.



ونوهن الى انه تم ايضا وقف دعم العمالة، الامر الذي حملنا اعباء مالية كبيرة، ناهيك عن الديون والقروض لاسيما ان عددنا يقارب 160 ضابطة أمن وكنا نتسلم 200 دينار راتبا شهريا ويخصمون علينا دون علمنا 50 دينارا مع أن في العقد الراتب 250 دينارا.