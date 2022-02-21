واصل أسبوع الموضة في لندن عروضه الحضورية بعد أن انطلق الجمعة، حيث تتخلل أيامه الخمسة عروض تشكيلات خريف 2022 وشتائها، يغيب عنها عدد من أبرز المصممين ودور الأزياء الكبيرة على غرار بوربري وفيكتوريا بيكام، ما يفسح المجال لبروز مصممين صاعدين.

وأقيم أسبوع الموضة اللندني في الفترة نفسها من العام الفائت بصيغة افتراضية بالكامل، نظرا إلى أن العروض بحضور جمهور كانت محظورة، إذ كانت تدابير الحجر لا تزال مطبقة في المملكة.



إلا أن البرنامج هذه المرة يتضمن 37 عرضا حضوريا لماركات معروفة ودرجت على المشاركة في هذا الحدث، ومنها سيمون روشا ومولي غودارد وروكساندا وإرديم وريجينا بيو، تعرض خلالها تشكيلات نسائية ورجالية على السواء.