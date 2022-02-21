مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزارة المالية تستعد لتحويل ميزانيات مكافأة الصفوف الأمامية لموظفي 42 جهة تباعا حسب جاهزية السيولة المالية، لافتة إلى انه ليس هناك أي أولوية لأي جهة بعد وزارتي الصحة والداخلية. وأشارت إلى ان المراقبين الماليين يبذلون جهودا مضاعفة لإنجاز إجراءات التدقيق المطلوبة.

هذا، وقالت مصادر أخرى إن غرامة «كورونا» البالغة 50 دينارا عن كل مخالفة لقرارات مجلس الوزراء لن تطبق قبل عطلة الأعياد الوطنية التي تبدأ بعد 4 أيام وتمتد حتى 5 مارس المقبل. وأوضحت المصادر أن الحكومة تعكف على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المعدل لبعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، لافتة إلى انه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية فإنها لن تطبق الا بعد النشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». واستطردت المصادر قائلة: سيظل العمل بالبنود الحالية لقانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية قائما. من جانبها، لفتت مصادر ثالثة إلى ان الإعفاءات من الدوام تكون بضوابط، في ظل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالعودة الكاملة للدوام الرسمي في 13 مارس المقبل وإلغاء الإعفاءات. وقالت المصادر إن الإعفاءات للموظفين تكون حسب الضوابط التي تنص عليها لوائح الخدمة المدنية وبالتنسيق بين الجهة أو الوزارة التي يعمل بها الموظف طالب الإعفاء، وديوان الخدمة المدنية.

وأضافت انه يفترض ان يصدر قرار التنظيم من مجلس الخدمة المدنية استنادا لاختصاصاته المقررة في المادة 5 من قانون الخدمة المدنية والواردة نصا في البندين 9 و10.

الإعفاءات من الدوام بعد 13 مارس .. بضوابط

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ان الإعفاءات من الدوام تكون بضوابط، في ظل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالعودة الكاملة للدوام الرسمي في 13 مارس المقبل وإلغاء الاعفاءات.



وقالت المصادر إن الإعفاءات للموظفين تكون حسب الضوابط التي تنص عليها لوائح الخدمة المدنية وبالتنسيق بين الجهة او الوزارة التي يعمل بها الموظف طالب الإعفاء وديوان الخدمة المدنية.



وأضافت انه يفترض أن يصدر قرار التنظيم من مجلس الخدمة المدنية استنادا لاختصاصاته المقررة في المادة 5 من قانون الخدمة المدنية والواردة نصا في البندين 9 و 10 .

وبينت ان البند 9 ينص على" النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شؤون القوى العاملة والخدمة المدنية"، والبند 10 ينص على "وضع سياسات استخدام القوى الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين".

وذكرت ان المادة 82 من نظام الخدمة المدنية تنص على انه "يصدر قرارمن مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وضوابط الدوام الرسمي في الجهات الحكومية، ويجوز للمجلس وضع نظام يسمح فيه بالتغيب عن العمل عددا من الساعات بدون أجر، ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات، كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك".





50 ديناراً غرامة " كورونا " لن تُطبق قبل عطلة الأعياد الوطنية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن غرامة " كورونا " البالغة 50 دينارا عن كل مخالفة لقرارات مجلس الوزراء لن تطبق قبل عطلة الأعياد الوطنية التي تبدأ بعد 4 أيام وتمتد حتى 5 مارس المقبل.

وأوضحت المصادر ان الحكومة تعكف على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المعدل لبعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، لافتة إلى انه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية فإنها لن تطبق الا بعد النشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم.

واستطردت المصادر قائلة : سيظل العمل بالبنود الحالية لقانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية الحالية.