محمد راتب



احتشد المئات من أبناء مدينة جابر الأحمد رافعين أعلام الكويت معلنين انطلاقة الكرنفال الوطني والمعرض الذي نظمته جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية، تزامنا مع احتفالات البلاد بأعيادها، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك في ملعب اللجنة الأولمبية من الساعة الـ4 عصرا حتى الـ10 مساء.



وبهذه المناسبة، رحب المدير المعين في جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية ياسر جمعة الحاي بالحضور، مبينا أن الكرنفال يتم تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ويستمر حتى 25 الجاري، وسيتضمن خلال أيامه العديد من الأنشطة والفعاليات، مع استقبال للأطفال من الشخصيات الكرتونية والألعاب النارية إضافة إلى ألعاب خاصة بهم، لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الجميع.



وبين أن حضور الفعالية سيكونون على موعد مع معرض لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين تم توفير بوثات خاصة بهم، ومنحهم مساحات واسعة لتسهيل عملية التسويق ومنح زوار المعرض الأريحية في التجول والحصول على كل ما يريدون.



وتابع الحاي أن المهرجان يشمل كل ما تسعى إليه الأسر وينشده أبناؤها من التسلية وتمضية أجمل الأوقات إضافة إلى توفير مطاعم وكافيهات للراغبين في تناول الأطعمة الطازجة أو الوجبات السريعة أو احتساء فنجان من القهوة أو كوب من الشاي.



واستطرد بأن لعشاق السيارات الكلاسيكية نصيبا من المعرض حيث سيكونون على موعد مع عرض لمجموعة واسعة من السيارات الكلاسيكية التي تعود لفترات زمنية مختلفة، إلى جانب العديد من المسابقات المتنوعة وتوزيع الجوائز والهدايا القيمة على الفائزين، تصاحبها مفاجآت بانتظار جميع المشاركين.