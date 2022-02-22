بشرى شعبان

أكدت مديرة ادارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون دلال المطيري ان الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة التنمية المجتمعية وتحسين أوضاع الأسر الاقتصادية ليكونوا عناصر منتجة في المجتمع.



وقالت المطيري في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الاحتفالية التي نظمها مركز تنمية المجتمع في الزهراء بمناسبة الأعياد الوطنية أمس، ان مراكز تنمية المجتمع لم تعلق عملها طوال فترة الجائحة بل استمرت بتنظيم الندوات والمحاضرات والورش الفنية التأهيلية عبر التقنيات الالكترونية والتدريب عن بُعد.



وأشارت إلى ان احتفال مركز الزهراء بالأعياد الوطنية بمشاركة فريق «الخطوة الاولى» والعديد من المتطوعين تم تنظيمه بحديقة المركز في الهواء الطلق وتخللته العديد من الانشطة، منها مسابقة الرسم والتلوين والاعمال التراثية والطبخ وخلطات العطور والكروشيه وغيرها، متوجهة بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة وعموم الشعب بمناسبة الاعياد الوطنية.



بدورها، قالت مسؤولة التوثيقات في فريق الخطوة الاولى بهية فرحان: مشاركتنا مع مركز تنمية المجتمع جاءت لمشاركة الكويت فرحتها بالأعياد الوطنية، وعرضنا البرنامج الذي يعمل عليه الفريق وهو برنامج رياضي مجاني في «البوليفارد» بهدف إنقاص الوزن للفئة من 6 الى 13 عاما، حيث ينظم للسنة الخامسة على التوالي، لافتة الى تعدد المشاركات مع مركز الزهراء في مختلف الأنشطة.



وأضافت فرحان: نعمل على مستوى الكويت تحت شعار «غير حياتك بخطوة» للتوعية الصحية ومعظم أنشطة الفريق مع الهيئة العامة للشباب.



من جانبها، ذكرت الخطاطة وداد البناي أنها تشارك مع المركز في الاحتفال بالأعياد لتعليم البراعم فن الخط العربي وان تدل أعمالهم على الكويت وأعيادها.

ولفتت المتطوعة فاطمة الجلاوي الى أنها تحرص باستمرار على مشاركة مراكز تنمية المجتمع في كل المناسبات عبر تقديم وجبة تراثية للحضور.