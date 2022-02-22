صرحت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن إطلاق صندوق صكوك بقيمة 100 مليون دولار يضم محفظة متنوعة من الصكوك، وذلك عقب توقيع اتفاقية مع كريدي سويس لتوفير شروط اقتراض جذابة وخدمات إدارة الصندوق.



الصندوق يتضمن محفظة صكوك متنوعة تشمل الصكوك السيادية وشبه السيادية والصكوك الصادرة عن شركات والأوراق المالية المتعلقة بالصكوك من مختلف الدول والجهات المصدرة، وخصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، وكل هذه الإصدارات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.



وستعمل «جي إف إتش» على تحقيق عائدات في الصندوق عبر التخصيص النشط للأصول، والاختيار الائتماني، والرافعة المالية المثلى وإدارة المدة لتحقيق عائد استثماري طويل الأجل فوق المتوسط على أساس معدل المخاطر.



وقال سليم بتيل، رئيس إدارة الأصول في «جي إف إتش»: أصبحت السوق اليوم أكثر ازدهارا مع تعافي الاقتصادات الخليجية وانتعاش القطاعات الرئيسية، حيث قام المقترضون العالميون في عام 2021 بإصدار أكثر من 23 مليار دولار من الديون المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن يتسارع المعروض من الصكوك العالمية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



وأوضح أن صندوق «جي إف إتش» للصكوك يهدف إلى الاستفادة من النمو والتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.



وأضاف بتيل: «لدى «جي إف إتش» فريق استثماري متخصص يتمتع بمعرفة عميقة وخبرة واسعة لإدارة الصندوق الاستثماري الجديد، حيث يمتلك فريقنا خبرة كبيرة في التحليل الائتماني وإنشاء المحافظ ولديه علاقات قوية في السوق للوصول إلى الإصدارات الأولية مرتفعة الطلب».



وكانت «جي إف إتش» قد فازت بجائزة أفضل مصرف إسلامي استثماري في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2019، كما فازت مؤخرا بجائزة أفضل بنك استثمار إسلامي وأفضل صفقة صكوك للعام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في حفل توزيع جوائز MEA Finance في نوفمبر 2021.