أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عن استكمال التشغيل الكامل لمشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور النفطي بنجاح كبير.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة وليد البدر، إن استكمال تشغيل المشروع يعد إنجازا استراتيجيا للكويت بشكل عام وللقطاع النفطي بشكل خاص، والذي يعد الأول من نوعه في الكويت والأكبر بالعالم من حيث السعة التخزينية يتم بناؤه في مرحلة واحدة.



وأوضح أن المشروع يتكون من 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب، وهو جزء من التوجهات الاستراتيجيات طويلة المدى لمؤسسة البترول الكويتية حتى العام 2040 والتي تهدف إلى توفير احتياجات البلاد اللازمة من الطاقة الحالية والمستقبلية عبر توفير الوقود الأمثل اقتصاديا وبيئيا ما يحقق قيمة مضافة لمراحل العمليات المتكاملة.



كما يوفر المشروع احتياجات مستهلكين آخرين للغاز الطبيعي كمصافي النفط ومشاريع الصناعات البتروكيماوية، حيث للمشروع قدرة على تزويد الشبكة المحلية بالغاز الطبيعي بطاقة قصوى تبلغ 3000 مليار وحدة طاقة حرارية بريطانية باليوم.



وتوجه البدر بالشكر للقائمين على المشروع وتشغيله، لما بذلوه من جهود جبارة مع التحالف الكوري لتحقيق هذا الإنجاز، وتجدر الإشارة أن أعمال تشغيل المرحلة الأولى بدأت في يوليو 2021 بإيصال الغاز الطبيعي للشبكة المحلية للغاز وصولا لمحطات الكهرباء في البلاد، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الثانية للمشروع في يناير الماضي.