قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد، ان البنك نجح في خطواته التوسعية الخارجية المدعومة بالتوسع الرقمي من خلال استحواذه عام 2020 على بنك لندن والشرق الأوسط، والذي يمتلك فيه حاليا 71% من الأسهم ومن ثم الإعلان في يوليو الماضي عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.



وأضاف: «نطمح إلى أن يصبح BLME البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحول الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.



بنك متكامل



وبمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي، قال الماجد ان «بوبيان» استطاع منذ سنوات عدة أن يضع نفسه في مصاف البنوك المحلية والإقليمية كبنك متكامل في الخدمات المصرفية الإسلامية، ليتربع بعد ذلك على عرش البنوك الكويتية الأكثر انتشارا بين فئة الشباب الكويتي، والثالث بين البنوك الكويتية في الكثير من المؤشرات المالية.



وقال انه على الرغم من تأسيس البنك عام 2004 وبدء ممارسة أنشطته الفعلية في العام التالي، إلا ان المرحلة الأهم في تاريخ البنك بدأت في عام 2009 مع استحواذ بنك الكويت الوطني على النسبة الأكبر من أسهم «بوبيان»، وتغير هيكل الإدارة.



مقاييس النجاح



وبين الماجد أن ما يعادل 1% فقط من إجمالي عدد الكويتيين كانوا في عام 2009 يحولون رواتبهم على «بوبيان»، في حين وصلت النسبة حاليا إلى نحو 27%، وبذلك أصبح البنك قريبا جدا من البنكين الأعلى في الكويت وهذه النسبة في أغلبها من فئة الشباب، مع الإشارة إلى أن 50% من طلبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي يملكون حسابات في «بوبيان»، وهذه أحد مقاييس نجاحنا.



وأشار الماجد خلال اللقاء إلى الارتفاع الكبير في مؤشرات الحصص السوقية والتي لم تكن تذكر، حيث لم تتجاوز 1% في عام 2009 إلى 11% التمويل المحلي بصفة عامة في عام 2021 بينما ارتفعت حصته من تمويل الأفراد 16% ليصبح بنك بوبيان الثالث على مستوى البنوك المحلية من حيث حجم الأصول والحصة السوقية.



حرية الإبداع



وأشار الماجد إلى أن دوره الشخصي في البنك هو توجيه الموظفين، مؤكدا أن ما حققه «بوبيان» من إنجازات يعود إلى فريق العمل الذي استطاع أن يجعل منه واحدا من أبرز البنوك المحلية.



وأكد الماجد أن الاستثمار في الموارد البشرية هو الاستثمار الحقيقي، مشددا على أهمية إعطاء الحرية للموظفين للإبداع وابتكار أفكار جديدة، لتترجم في خدمة عملاء البنك.



وفي هذا الإطار، أعطى الماجد مثالا عن أحد موظفي قسم الخدمات الرقمية في «بوبيان» الذي ابتكر فكرة لسحب الأموال من دون استخدام البطاقة المصرفية، من خلال الهاتف النقال، حيث يتلخص الأمر في قيام العميل باختيار المبلغ المطلوب سحبه من خلال تطبيق البنك على الموبايل واختيار رقم سري للعملية، بعدها تصله رسالة نصية برمز معين يقوم بإدخاله مع الرقم السري الذي قام باختياره في جهاز السحب الآلي والحصول على المبلغ المطلوب دون استخدام البطاقة، وبالفعل هذا الابتكار أصبح من أهم الخدمات التي يقدمها البنك.



Nomo Bank



وحول تجربة Nomo Bank، قال الماجد: «إن تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكل أساسي تتيح للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم».



وأوضح الماجد ان الخدمات المصرفية التي يقدمها Nomo Bank فريدة، حيث إنها تتيح لغير المقيمين في المملكة المتحدة من الكويت فرصة مميزة لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة والتمتع بجميع المزايا المرموقة للنظام المصرفي بالمملكة المتحدة، كما أن حلول البنك الجديدة للخدمات المصرفية المحلية تتيح للعملاء تجنب الرسوم الدولية المرتفعة بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية قد لا تتاح في المعتاد لغير المقيمين في المملكة المتحدة.



جذب فئة كبيرة



وأضاف الماجد ان المنافسة في قطاع الصيرفة الإسلامية بدأت في الكويت منذ فترة طويلة، ولكن في الوقت ذاته وجد «بوبيان» أن هناك فئة كبيرة من المجتمع تتراوح بين 60 و70% ليست لهم ميول محددة سواء للصيرفة الإسلامية أو التقليدية، ومن هنا أدرك «بوبيان» أهمية وضع إستراتيجية مدروسة لجذب أكبر نسبة من هذه الشريحة من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة من جهة، وتنافس الخدمات المقدمة من البنوك الأخرى من جهة أخرى.



البنك الثالث محلياً



استذكر الماجد خلال حديثه أول يوم من استحواذ «الوطني» لـ «بوبيان»، حين سأله أحد الصحافيين آنذاك: «كيف ترى بنك بوبيان بعد 5 سنوات؟»، وكان الرد العفوي وقتها: «نريد أن نكون ثالث البنوك الكويتية من حيث حجم الأصول والأرباح ومحفظة التمويل».

وبالفعل بعد 12 عاما تحققت هذه المقولة التي اتسمت بالعفوية وقتها.



التوسع إلى أسواق جديدة



كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عن خطط توسعية لإطلاق Nomo Bank في أسواق جديدة مثل السعودية الإمارات وقطر ومصر والأردن لخدمة مواطنيها من داخل أراضيها.





الرهن العقاري.. مفتاح حل أزمة السكن



قال الماجد إن قانون الرهن العقاري مطبق في كل دول العالم، موضحا أن حل المشكلة الإسكانية يتطلب حلها توفير ما بين 12 و15 ألف وحدة سكنية سنويا، في ظل تزايد عدد الشباب والمقبلين على الزواج.

وأكد الماجد على ضرورة إقرار القانون الذي من شأنه الإسهام في حل الأزمة الإسكانية عن طريق التمويل المصرفي، وهذا بحد ذاته ستكون له فائدة اقتصادية للبنوك وللمحافظ الاستثمارية التي قد تأسس لهذا الغرض.