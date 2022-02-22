قال تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال»، إن حجم إصدارات الصكوك عالميا بلغ خلال عام 2021 مبلغ 33.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.09% مقارنة مع إصدارات عام 2020 البالغة 32.6 مليار دولار، حيث تصدرت السعودية الإصدارات بما نسبته 29.8% من الإجمالي، بزيادة ملحوظة مقارنة بمستويات عام 2020 البالغة 12.1%.



وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2021 شهد الإصدارات كبرى مثل شركة أرامكو السعودية، حيث شاركت شركة «بيتك كابيتال» كأحد المنظمين لصفقة إصدار الصكوك الضخمة للشركة بقيمة 6 مليارات دولار التي كانت مقسمة إلى 3 شرائح (الشريحة الأولى 1 مليار دولار ومدتها 3 سنوات بعائد 0.946%، والشريحة الثانية بقيمة 2 مليار دولار ومدتها 5 سنوات بعائد 1.602%، الشريحة الثالثة بقيمة 3 مليارات دولار ومدتها 10 سنوات بعائد 2.694%)، وبلغ حجم الطلب على الصكوك 60 مليار دولار، ما يعادل 20 ضعف مبلغ الإصدار الأولى المستهدف، وهو الأكبر مقارنة بجميع صفقات الصكوك المقومة بالدولار على مستوى العالم.



ومن الإصدارات البارزة خلال الفترة ذاتها الإصدار الأول لسوق رأس المال من قبل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، فقد أصدر «بيتك» صكوك المضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار، ويعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت.



وحققت الصكوك طلبا بلغ نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف متجاوزا المليارين دولار، وتم تسعيرها بشكل تنافسي عند 3.6%، حيث كان الأقل مقارنة مع الإصدارات الأخرى للشريحة الأولى لرأس المال على مستوى الكويت.



وقد كان النصف الثاني من عام 2021 مميزا، حيث شهد الإصدار التاريخي من قبل «بيتك- تركيا»، وهي أول صكوك استدامة من مؤسسة مالية إسلامية وأول صكوك استدامة من الشريحة الثانية يتم إصدارها عالميا.



وقامت «بيتك كابيتال» بدور المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك بالإضافة إلى أحد مدراء الاكتتاب الرئيسين للإصدار، وحظي الإصدار البالغ قيمته 350 مليون دولار بطلب كبير من العديد من المستثمرين، وبلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد على 12 ضعفا، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار أميركي، وتم إصدار الصكوك بعائد 6.125% سنويا.



بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك الأولية الدولية خلال 2021 - 34 إصدارا، ومن حيث توقيت الإصدارات، فإن 74% أي 25 من أصل 34 إصدارا خلال العام الماضي كانت خلال الفترة من مارس الى يوليو من العام الماضي.



ومن حيث حجم الإصدار، فإن 19 من أصل 34 إصدارا تمثل نحو 56% من إجمالي الإصدارات، بلغت قيمتها ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار.