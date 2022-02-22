شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالاجتماع 132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، في القاهرة يومي 20 و21 الجاري، حيث ترأس الوفد رئيس الغرفة محمد الصقر، وبمشاركة: نائب أمين الصندوق الفخري دبوس الدبوس، وعضو الغرفة مصعب النصف، ومستشار الغرفة ماجد جمال الدين، ونائب المدير العام حمد العمر، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام خالد المانع.



وقد تضمن جدول الأعمال عدة بنود أولها نظرة على المستجدات للوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، وتم خلال الاجتماع اعتماد جدول أعمال الدورة الـ 132 لمجلس الاتحاد، والتصديق على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات الدورة الـ 131، والاطلاع على تقرير أنشطة وفعاليات الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية خلال العام الماضي 2021.



كما تم اعتماد خطة عمل الاتحاد لعام 2022، حيث تم الاطلاع على محضر اجتماع وتقرير اللجنة المالية، وكذلك تقرير اللجنة التنفيذية في اجتماعهما بتاريخ 20 الجاري، وفيما يخص بند الأمور المالية فقد تم الاطلاع على الحسابات الختامية المدققة للاتحاد لعام 2022.



من جانب آخر، تم طلب إنشاء مجلس الأعمال العربي - الجنوب أفريقي، والكينية المشتركة للتجارة والصناعة - الغرف العربية، ومذكرة بشأن طلب اتحاد الغرف السورية عقد ملتقى اقتصادي أو الدورة المقبلة للمجلس في مدينة دمشق، ومذكرة أخرى بشأن رغبة غرف التجارة والصناعة والزراعة (طرابلس - ليبيا) الانتساب الى عضوية الاتحاد.



وناقشت اللجنة فيما يستجد من أعمال تشجيع الصناعات بالدولة العربية ووضع استراتيجية لتشجيع الاستثمار الصناعي، والتوصية على العمل على إنشاء غرف عربية أجنبية مشتركة جديدة وتفعيل دور الجانب العربي منها لما فيه استفادة أكبر للتدريب المهني والتقني.



علاوة على تفعيل دور المواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات بين الغرف والشركات العربية، وتسهيل دخول رجال الأعمال العرب الى الدول العربية، كما وافقت الأمانة على طلب غرفة تجارة وصناعة الكويت أن يتم في الاجتماعات المقبلة مناقشة موضوع اقتصادي ذات أهمية على الاقتصاديات العربية يتفق عليه مسبقا.