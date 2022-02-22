أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية إطلاق المشغل الثالث لشركة وفا للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة لتشغيل الاتصالات العمومية الخلوية في سورية.



وفي مؤتمر صحافي للإعلان عن منح الترخيص الإفرادي رقم 3 الخاص بالمشغل الثالث، قال وزير الاتصالات والتقانة السوري م.إياد الخطيب: نبني على إطلاق المشغل الثالث آمالا كبيرة في تحسين واقع الاتصالات الخلوية في سورية، وخاصة بعد الأضرار التي لحقت ببناها التحتية جراء الحرب الإرهابية فضلا عن أثره الإيجابي المتوقع على الاقتصاد السوري.



وأوضح وزير الاتصالات بحسب وكالة الانباء السورية «سانا» أن إجراء أول مكالمة على شبكة المشغل الثالث سيكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص، وقد يكون قبل هذا التاريخ.



بدوره، بين مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد م.منهل جنيدي أنه يسمح للمشغل الثالث بالعمل على التجوال المحلي على الشبكتين الموجودتين حاليا خلال السنتين الأولى والثانية ريثما تستكمل شبكته، مشيرا إلى أن إطلاق المشغل الثالث يسهم في تعزيز المنافسة بسوق الهواتف النقالة وزيادة معدل انتشار الخدمات وخلق فرص عمل جديدة. وحسب توضيحات الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أحد شروط المشغل الثالث أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة فيه.