أسامة المنصور



من المقرر أن تعود محركات الزوارق السريعة الـ XCAT للدوران من جديد بعد توقفها قرابة الموسمين بسبب تفشي جائحة كورونا، إذ بات من المؤكد أن الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة ستنطلق من أمام سواحل إمارة الفجيرة الإماراتية أوائل مارس المقبل وسط ترقب بمشاركة 14 زورقا من مختلف دول العالم للمنافسة على لقب موسم 2022 الذي سيتضمن أيضا جولات أوروبية.



وسيقوم نادي الفجيرة للرياضات FIMC بتنظيم الجولة الافتتاحية من عمر البطولة التي تندرج تحت أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية UIM، حيث إنه من الأندية المتميزة في رعاية وتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية كما لعب دورا أساسيا في تطوير الرياضات البحرية الميكانيكية منذ تأسيسه في 1999.



وبهذه المناسبة، عبر قائد زورق الكويت عبداللطيف العماني عبر اتصال هاتفي مع «الأنباء» عن سعادته لعودة المنافسة مجددا، مضيفا: «الزورق جاهز من الناحية الفنية والملاح مصطفى دشتي صاحب خبرة كبيرة في عالم سباق الزوارق السريعة وهو قادر على تقديم أداء مميز ما سيسهم في تحقيق نتيجة مشرفة باسم الكويت وسط هذا المحفل العالمي». كما علق العماني حول مناخ المنافسة قائلا: «من المؤكد أن المنافسة ستكون قوية ويصعب معها التكهن بالنتائج النهائية خاصة أن سباق الزوارق السريعة قد شهد تطورا ملحوظا في المواسم الثلاث الأخيرة قبل الجائحة خاصة فيما يتعلق بالأداء الميكانيكي ناهيك عن صناعة الزوارق التي أصبحت اليوم نقطة ارتكاز على صعيد رياضة الزوارق، إلى جانب هذا فالجولة الافتتاحية ستشهد منافسة فرق عالمية تمثل إيطاليا والسويد وفرنسا وروسيا وأستراليا والإمارات إلى جانب الكويت، ونحن بكل تأكيد سنكون في هذا المناخ التنافسي سعيا منا إلى تحقيق لقب كويتي في هذه البطولة التي انطلقت في 2013 خاصة في ظل انتعاش الرياضات البحرية الميكانيكية بالكويت من خلال ما يقدمه مجلس إدارة النادي البحري الرياضي الكويتي من دعم معنوي ومادي لمختلف الرياضات».