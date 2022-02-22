أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية عن تحقيق لاعب منتخبنا الوطني عبدالله شعبان الميدالية البرونزية في منافسات الكراتيه بفئة قتال فردي تحت (60 كجم)، وذلك ضمن بطولة الدوري العالمي للكراتيه فئة (k1) للمحترفين المقامة بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات.



وهنأت اللجنة في بيان صحافي لها اللاعب شعبان بمناسبة حصده لهذه الميدالية ورفع اسم وعلم الكويت عاليا في هذا المحفل.



من جانبه، أعرب اللاعب عبدالله شعبان عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن سعادته بهذا الفوز، مؤكدا انه سيبذل أقصى جهده في الفترة المقبلة للحصول على الميدالية الذهبية في المنافسات المقبلة.