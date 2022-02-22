عقدت لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التابعة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماعها الـ58 برئاسة الكويت (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري).



وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله في تصريح لـ(كونا) ان الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات ذات الاهتمام للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح.



وأوضح الجارالله ان اجتماع اللجنة يناقش التحضير العربي لأعمال الدورة الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (سبتمبر 2022) وكذلك التنسيق بشأن المشاركة العربية في الدورة العاشرة لـ«مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة».



وذكر أنه سيتم تقييم أعمال الدورة الثانية لمؤتمر (إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط) والتي عقدت برئاسة الكويت في نيويورك في شهر نوفمبر الماضي اضافة إلى مخاطر مفاعل بوشهر النووي الايراني.



ومن المقرر أن ترفع اللجنة في ختام أعمالها غدا تقريرا بنتائج الاجتماع الى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الـ9 من مارس المقبل بالقاهرة.