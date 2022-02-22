الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن جدول مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمير قطر 2022، في نسخة اليوبيل الذهبي، والتي ستقام يومي 5 و6 مارس المقبل.



ومن المقرر أن يتواجه السد مع الأهلي في الـ 4:50 مساء 5 مارس، وفي نفس اليوم يلتقي الريان مع الوكرة في الـ 7:45 مساء، وتقام المباراتان على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد. وفي اليوم التالي يلتقي السيلية مع الدحيل في الـ 4:50 مساء، ثم قطر مع الغرافة في الـ 7:45 مساء وتقام المواجهتان على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي. كما يقام الدور نصف النهائي يوم 14 مارس المقبل، حيث يلتقي الفائز من لقاء السد والأهلي مع الفائز من لقاء الدحيل والسيلية، بينما يلعب الفائز من لقاء قطر والغرافة مع الفائز من لقاء الريان والوكرة.



هذا، واقتنص الشمال فوزاً غالياً على الخور بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ماتياس ناني في الدقيقة 57، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري القطري. وبذلك رفع الشمال رصيده 16 نقطة في المركز العاشر، وظل الخور في المركز الحادي عشر وقبل الأخير بعد أن توقف رصيده عند 12 نقطة، ليدخل ضمن الفرق المرشحة للهبوط إلى الدرجة الثانية حيث يفصله بين صاحب المركز الأخير فريق السيلية نقطة واحدة.



وفي مباراة أخرى، عزز الوكرة استمراره في المركز الثالث، بعد فوزه الثمين على الغرافة 3-2. وبهذه النتيجة رفع الوكرة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن الغرافة صاحب المركز الخامس.