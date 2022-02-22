القاهرة - هالة عمران



أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن الدولة وضعت نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما مع تنامي الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.



جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي، تضمن «إنفوجرافات» تسلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.



وأوضح المركز أن مصر تملك من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، فضلا عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يمثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر، لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبا أساسيا في سوق الغاز العالمي.



وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالميا والخامس إقليميا والثاني أفريقيا في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقا لـ (بريتش بيتروليم) «شركة بريطانية تعتبر ثالث أكبر شركة نفط خاصة في العالم».



وأضاف ان مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020 - 2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك إلى 62.9 مليار م3، والفائض إلى 3.3 مليارات م3، فيما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019 - 2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليارات م3.



وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018 - 2019 إنتاجا بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليارات م3.