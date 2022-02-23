أكد رئيس مجلس إدارة المبرة الكويتية لحماية الأسرة عبداللطيف العتيقي أن المجتمع الكويتي مجتمع محافظ، تحكمه عادات وتقاليد عربية أصيلة، كما أنه مجتمع متدين بطبعه ويرفض أي مخالفات ضد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك يرفض أي ظواهر سلبية تخالف الدين والعرف.



وقال العتيقي، في تصريح صحافي، إن مبرة حماية الأسرة الكويتية، تطالب مجلس الأمة بإعادة وصياغة قانون يجرم بشكل واضح التشبه بالجنس الآخر والشواذ جنسيا مما يترتب عليه الانحلال الأخلاقي، وتدمير العادات والتقاليد الكويتية ويفتح مجالا داخل الكويت لتكون بيئة خصبة وجاذبة للمثليين والمنحلين أخلاقيا، بما يخالف الشريعة الإسلامية التي أرسى قواعدها ديننا الإسلامي الحنيف.



وباسم جمعية حماية الأسرة، خاطب العتيقي الجهات المختصة بضرورة التصدي لهذه الظواهر غير الأخلاقية، ومعاقبة المثليين حسبما نصت عليه الشريعة الإسلامية، والمحافظة على ثوابت هذا المجتمع المتدين واحترام عاداته وتقاليده العربية الأصيلة.



الجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية ساهم في التفكك الأسري وتغييب دور الأب في قانون الأسرة والذي أدى إلى ضعف الرقابة على الأبناء.