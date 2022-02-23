تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد مذكور المذكور بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو وإلى الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفالات بالأيام الوطنية (يوم الاستقلال ويوم التحرير).



وقال المذكور في تصريح صحافي: باسمي واسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي جمعية الإصلاح الاجتماعي أتقدم بأصدق التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب مجلس الأمة والشعب الكويتي الكريم، بمناسبة الذكرى الـ61 للاستقلال والذكرى الـ31 للتحرير، سائلا المولى عز وجل أن يعيد على وطننا الحبيب مثل هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.



وأضاف المذكور: لا يفوتنا أن نحمد الله تعالى على نعمة التحرير (لئن شكرتم لأزيدنكم). ونتذكر الملحمة الوطنية التي سطرها أبناء الكويت من كل فئات المجتمع، وكيف رسموا لوحة جميلة من التماسك والترابط في مواجهة العدو، فقد توحدنا أمام الغزو العراقي رغم الآلام والصعوبات، وتوحدنا الآن الآمال والطموحات، ولن ننسى أبناءنا من الأسرى والشهداء ومن ضحوا بدمائهم، نسأل الله أن يتقبلهم بفسيح جناته.