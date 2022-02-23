المقصيد: الدورة ستشكل دعامة أساسية للمسيرة الرياضية

الملا: «الوطني» يفخر بكونه جزءاً رئيسياً وأساسياً من الدورة

مبارك الخالدي



أسفرت قرعة دورة الألعاب الرياضية الأولي للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي في 6 مسابقات بمشاركة ما يقارب 700 لاعب ولاعبة.



وخلال المؤتمر الذي عقد أمس على هامش أجراء قرعة منافسات دورة الألعاب الرياضية في مقر بنك الكويت الوطني بصفته الشريك الاستراتيجي لأنشطة الاتحاد المدرسي، قال رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد إن إقامة الدورة ستشكل دعامة أساسية للمسيرة الرياضية وتمثل انطلاقة لنهج رياضي جديد نحترم فيه تاريخا مضى وحاضرا نصنع به مستقبلا تستحقه الكويت.



وأوضح: «المجهود الكبير الذي بذل من قبل أعضاء اللجنة العليا ولجنة التعليم العالي في مجلس إدارة الاتحاد واللجان العاملة خلال الفترة الماضية يعكس أحلام وطموح شباب وشابات التعليم العالي بالمستقبل، وثقة مؤكدة أننا في الكويت جديرون بممارسة الرياضية بكل أهدافها وأفكارها، والجميع لم يدخر الجهد من أجل انطلاق أولى خطوات عودة الرياضة الجامعية والتعليم العالي لممارسة الأنشطة التنافسية بعد غياب سنوات طويلة بدعم بنك الكويت الوطني الشريك الاستراتيجي لأنشطة وفعاليات الاتحاد والداعم لاستراتيجية الاتحاد 2021-2025 والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق الرغبة السامية بدعم الشباب الرياضي وتنمية المواهب وإبرازها وتحقيق طموحاتها».



وأضاف قائلا: «رعاية «الوطني» للنسخة الأولى لدورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي تعد خطوة مهمة في مجال التعاون لدعم شبابنا الرياضي، ونحن في الاتحاد المدرسي ‎سنكمل العمل برؤية واضحة وعزيمة صلبة لنعيد للكويت بريقها الرياضي وللرياضة المدرسية والجامعية رونقها بدعم كل مؤسسات ووزارات الدولة



دعم كبير للشباب



من جانبه، قال مدير إدارة الفروع ببنك الكويت الوطني علي الملا إن البنك يفتخر بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد المدرسي والتعليم العالي بهدف دعم أنشطة الموسم الرياضي 2021-2022، مضيفا: «نفتخر بأن نكون جزءا رئيسيا وأساسيا من دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي والتي ستتضمن مشاركة رجال ونساء بمختلف الألعاب الرياضية. لطالما بنك الكويت الوطني يؤمن بأهمية الرياضة والتشجيع على نمط حياة أكثر صحة لأفراد المجتمع». وقال: «لطالما كان البنك يضع كل إمكاناته من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات التي يمتلكها الشباب الكويتي والتي تحتاج إلى الفرص المناسبة لتؤدي دورها الحيوي في مسيرة التنمية والتقدم في الكويت، كما يبقى البنك الأقرب والحريص على تلبية تطلعات هؤلاء الشباب ومواكبتها بأكثر الطرق عصرية وتطورا».



نتائج القرعة



وأسفرت قرعة كرة القدم التي شارك في سحبها مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة د.حامد الشيباني وعريف المؤتمر الصحافي د.طالب الشريف والتي ستقام بمشاركة 12 فريقا عن تقسيمها إلى 3 مجموعات، ضمت المجموعة الأولى: قوة الإطفاء العام، كلية الكويت للتقنية، كلية القانون، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فيما ضمت المجموعة الثانية: أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، كلية الجونكوين، كلية التكنولوجيا والطيران، والجامعة الأمريكية، كما وضعت القرعة جامعة الكويت في المجموعـــة الثالثة بجانب الجامعة الأسترالية وجامعة الخليج وكلية الكويت للعلوم. وفي كرة الصالات رجال جاء في المجموعة الأولى الجامعــــة الأسترالـــية، كلية الكويت للعلوم، كلية التقنية والجامعة الأمريكية، أكاديمية سعد العبدالله، بينما حلت جامعة الكويت، كلية القانون، كلية الجونكوين، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الخليج في المجموعة الثانية.



بينما جــــــاء دوري الصالات النسائي بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 فرق، كما وضعت قرعة دوري الكرة الطائرة رجال الجامعة الأمريكية، أكاديمية سعد العبدالله، الجامعة الأسترالية وجامعة الخليج في المجموعة الأولى، بينما تضمنت المجموعة الثانية التعليم التطبيقي، جامعة الكويت، كلية الكويت التقنية، وكلية الجونكوين في المجموعة الثانية. وفي دوري الكرة الطائرة نساء سيقام بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 7 فرق، وهو الوضع نفسه في دوري كرة السلة نساء بمشاركة 5 فرق.