عادل الشنان



نظمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس حفلا بمناسبة الأعياد الوطنية بمشاركة فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والتطوير العمراني مبارك العرو وبحضور عدد من موظفي المؤسسة.



في هذا السياق أكد مدير ادارة العلاقات العامه بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف أحمد الشطى على أهمية إقامة هذا المعرض بالمؤسسة تزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية لاستيضاح مهن الآباء والأجداد للأجيال القادمة، وقد لاقى المعرض إقبالا متميزا من موظفي المؤسسة.



وأضاف انه من خلال هذه المناسبة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية التي تعيشها الكويت، لاسيما عيدي الاستقلال والتحرير، متضرعين إلى الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.



وقال الشطي ان المعرض احتوى على فعاليات مميزة ذات قيمة كبيرة للشباب الكويتي المبدع والخلاق والذي يسعى دائما للاستزادة والتعلم واكتساب الخبرات الى جانب سعيه الدائم إلى تحقيق هذا الطموح على أرض الواقع، فنجده حريصا دائما على المشاركة في كل الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية والتراثية، سواء المحلية أو الخارجية، والتي تصب في مصلحة الأجيال القادمة، وتعتبر رافدا مهما لهم حتى يرتقوا إلى أفضل المستويات مما يضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة.