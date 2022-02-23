قام فريق أصدقاء المعاقين بزيارة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برئاسة رئيس الفريق الشيخة سهيلة الصباح وفهد السهلي عضو فريق أصدقاء المعاقين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لذوي الإعاقة منصور السرهيد.



وقد كان في استقبالهم خالد الفضالة نائب المدير العام للشؤون التأمينية وانتصار العنزي رئيس قطاع المعاشات والمستحقين، ومدير ادارة المعاشات وحساب المدد رابعة الرويح.



وقد تم خلال اللقاء مناقشة بعض الامور المتعلقة ببعض المواد 2 و3 و41 و42 و41 مكررا من قانون 10/2008 من قانون الأشخاص من ذوي الإعاقة.



من جانب آخر، تحدث الطرفان عن بعض القوانين التي يمكن أن تنقح لتعديل بعض المواد من القانون خاصة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ورحب الطرفان بالتعاون بكل ما يستجد من الأمور لصالح المعاق بالدرجة الأولى والحفاظ على حقوقه حتى لا يقع تحت استغلال من قبل الغير، وكذلك تم الاتفاق على التواصل والتنسيق بين التأمينات وفريق أصدقاء المعاقين في أي أمور تخدم ذوي الإعاقة.



وفي ختام اللقاء، شكرت الشيخة سهيلة الصباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقائمين عليها على التعاون وحسن الاستقبال وعلى خدمات التي تقدمها المؤسسة لإخوانهم من ذوي الإعاقة.