ضمن مشروعها لدفء الشتاء وامتداداً لجهودها الإغاثية والإنسانية الداعمة للفئات المحتاجة والمتضررة من موجات الطقس البارد في فصل الشتاء، نفذت جمعية الهداية الخيرية حملتها لدفء الشتاء على الحدود السورية التركية دعماً للعائلات السورية النازحة في بلدات الشمال السوري، وعوناً للاجئين السوريين داخل تركيا، حيث تعاني تلك العائلات من أوضاع معيشية بالغة الصعوبة، وتحديداً خلال موسم الشتاء بصقيعه ورياحه الباردة التي تجتاح المخيمات.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهداية الخيرية بندر بن دليل المطيري: إن الجمعية قدمت للنازحين السوريين 250طناً من خشب التدفئة، و1000 فرشة من الإسفنج، بالإضافة إلى 2,110 بطانية، و78 طناً من البطاطا، و100 سلة غذائية لأطفال اللاجئين.



وأوضح بن دليل أن الهداية الخيرية، وقبيل دخول الشتاء عملت على متابعة أوضاع النازحين واللاجئين السوريين، بهدف التفاعل مع احتياجاتهم، وهو ما تم خلال الأيام القليلة الماضية بتقديم العون والإغاثة إلى الأرامل والأيتام والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين واللاجئين السوريين،



ولفت رئيس مجلس إدارة الهداية الخيرية إلى قيام الجمعية بتوزيع الخبز على 400 أسرة لاجئة في ولاية أورفا التركية، وذلك ضمن مشروع نوعي ثابت تطلقه الجمعية باستمرار لمتبرعيها وداعمي حملاتها الخيرية.

وأضاف بن دليل: أن أعداد المستفيدين من حملة الجمعية لدفء الشتاء في سوريا بلغت 50,000محتاجاً، غالبيتهم من الأرامل والأيتام.

هذا وقد أعرب بن دليل الذي أشرف على تنفيذ المساعدات بشكل شخصي عن شكره وتقديره للمتبرعين الكرام الذين قدموا دعمهم لإخوانهم اللاجئين والنازحين في سوريا، في ظل موجات الطقس البارد التي شهدتها مخيماتهم خلال الأسابيع الماضية، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعل ما يجودون به في موازين حسناتهم.