أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي عن بدء التسجيل في مركز المنابر للقراءات القرآنية التي تخصصها الجمعية لحفظة كتاب الله تعالى برواية حفص عن عاصم والذي تقيمه ضمن مشروعها القرآني " عالية القراءات " .

‏ وأوضح د. الشطي أن المشروع يهدف الى تخريج حفظة متقنين للقرآن الكريم ومجازين بالقراءات العشر المتواترة ( جمعا وافرادا )

وبين د. الشطي ان الحضور شرط في التدريس بالمركز وان يتخطى الطالب المقابلة الشخصية، وان يكون خاتما للقرآن برواية حفص عن عاصم، موضحا أن الدراسة بالمركز أكاديمية ولمدة ثلاث سنوات متواصلة يضبط فيها الطالب أصول القراءات العشر من أصول القراءات المعلومة في التحفة والجزرية والدرة والشاطبية .

ودعا د. الشطي طلاب العلم الراغبين في الاستفادة من خدمات المركز القرآنية المبادرة بالتسجيل والاستفسار على هاتف 96978874 والحضور لمقر المركز بمسجد مريم الصباح بمنطقة بيان قطعة 9 ، علما ان الدورة الاولى من الدراسة بدأت في الفترة من 15 فبراير– 15 يونيو 2022م من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً طيلة ايام في الاسبوع .

وبين الشطي ان المركز يمنح الطالب المشارك شهادة اجازة معتمدة وسنداً متصلاً من المشايخ المشرفين على المركز لمحدودية المقاعد، وللاستفسار الاتصال على الرقم96596978474 .

وشكر د. الشطي الداعمين للمشاريع التي تعين على خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه من المحسنين والمتبرعين من الافراد والمؤسسات ووعدت بالمزيد من العطاءات والمشاريع القرآنية لكافة شرائح المجتمع .