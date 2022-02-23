مفرح الشمري

وصل إلى البلاد المطرب القدير حسين الجسمي ليكون أول المطربين الخليجيين والعرب الذين يصلون للبلاد لمشاركة شعبها ومن يقيم على أرضها احتفالات العيد الوطني، حيث سيشارك الجسمي ضمن مهرجان الكويت الأول الذي تنظمه شركتا سكاي «ايفينت ونيوتايم للانتاج الفني»، وسيفتتح الجسمي هذا المهرجان يوم الجمعة في مدينة الكويت لرياضة المحركات من خلال حفلة غنائية يشارك بها كل من إبراهيم دشتي وبدر الشعيبي.

وعبر المطرب القدير حسين الجسمي عن سعادته بمشاركة أهل الكويت أفراحهم بأعيادهم الوطنية، واعدا إياهم بغنائه العديد من الأغاني القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية وطنية احتفالا بأعياد الكويت الوطنية العزيزة على قلبه.