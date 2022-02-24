عقدت الشركة الخليجية المغاربية القابضة جمعيتها العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بنسبة حضور بلغت 78.781% من السادة المساهمين.



وخلال الاجتماع، قال رئيس مجلس إدارة الشركة مشاري أيمن بودي، إن الشركة تخارجت من أغلب استثماراتها ومشاريعها المتعثرة وتم استبدالها باستثمارات جديدة تنسجم مع الهيكل الاستثماري المستهدف في استراتيجية الشركة في القطاع التعليمي.

وأشار إلى أن هذا الأمر نتج عنه أرباح بلغت 489.5 ألف دينار عن العام 2021 ما يعادل 2.43 فلس للسهم، مقارنة بخسائر بلغت 265.3 ألف دينار ما يعادل 1.3 فلس للسهم في العام 2020.

واستعرض بودي الأداء المالي للشركة خلال عام 2021، قائلا: «نجحت الشركة خلال العام 2021 في تحقيق إيرادات تجاوزت 3.1 ملايين دينار بارتفاع قدره 41.2%، موضحا أن إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة الأم 11.4 مليون».



وأضاف أن من ابرز الأعمال التي تمت خلال العام 2021 هي السعي نحو إعادة هيكلة استثمارات الشركة والتحول الرقمي وتقليص المصاريف وإدارة المديونية والالتزامات الخاصة بالشركة والشركات التابعة، وذلك للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا، ووافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على كل بنود جدول الأعمال بما فيها تغيير اسم الشركة من الخليجية المغاربية القابضة إلى شركة راسيات القابضة، وانتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الـ 3 المقبلة.