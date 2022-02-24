نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس احتفالا بمناسبة العيد الوطني الـ 61 ويوم التحرير الـ 31، وفي بداية الاحتفالية ألقى القائم بأعمال مدير عام المعهد د.مانع السديراوي كلمة وجه خلالها خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وشعب الكويت الأصيل، متمنيا مواصلة مسيرة التقدم والنمو في ظل قيادتهم الحكيمة.



وحيا السديراوي العاملين بالمعهد، مؤكدا أن هذه المناسبات تذكرنا ببهجة الحرية وقيمة الوطن، وأهمية التضحيات التي قدمها جيل الرواد والمؤسسين ومن واصلوا المسيرة، لافتا إلى أن الاحتفاء بالتاريخ عنصر مهم في إدارة الحاضر والبناء للمستقبل، فالدول الناجحة هي التي تعتز بهويتها وثقافتها، وتفاخر بعظماء رجالها، وتأسيسا على هذا، يأتي احتفالنا بالأعياد وهي مناسبة لتأكيد حب الوطن، وتعزيز الولاء، ونستحضر فيها بالعرفان سيرة مؤسسي الدولة من آل الصباح الكرام، وسيرة حكامنا الذين أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء لها، وكافحوا من أجل الدفاع عن وجودها وشرعيتها، وحماية الوطن والإنسان، والقيم كما نتذكر مسيرة كفاح الآباء والأجداد، وسيرة أبناء الكويت وبناتها ممن شاركوا في صنع النهضة الحضارية في مختلف المجالات، مشيرا الى أنها فرصة لأن نجدد التحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم كي تكون الكويت على ما هي عليه اليوم.



وأضاف: الاحتفالات مناسبة لتأكيد العزم على مواصلة العمل من أجل نهضة الوطن ورفعته، وإننا في المعهد نجدد العهد بأن نخطو خطوات جادة ومؤثرة في مواكبة مستجدات حركة البحث والاكتشاف والابتكار والتقدم التقني من أجل أن تظل الكويت في طليعة الدول المحققة لمعدلات متقدمة في التطور ونعظم إسهاماتنا في صناعة المستقبل، مستفيدين من رصيدنا الكبير في مجالات تخصصنا وخبراتنا في التنمية التي تواصلت على مدى 55 عاما.



وجدد الثناء على جهود الدولة في مكافحة «كورونا»، مؤكدا حرص المعهد على المساهمة في تلك الجهود وفي إظهار أقصى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن المعهد يضع إمكاناته تحت تصرف السلطات المختصة.