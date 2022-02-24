من منطلق ريادتها الفعالة تجاه تطبيق سياستها نحو المسؤولية المجتمعية وتحت شعار «نحن نهتم» قررت الشركة التجارية العقارية أن تتحمل كل التكاليف التي نصت عليها اللوائح الحكومية بخصوص التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للقوى العاملة مؤخرا حول تجديد أذونات العمل للمقيمين لمن بلغ الستين عاما فما فوق من حملة الشهادة الثانوية فما دون.



وتعزيزا لروح الولاء والانتماء ونظرا لأن عدد سنوات العمل واكتساب الخبرات وتبادل المعلومات بين أفراد الفريق ينتج عنها تطوير ونجاح بيئة العمل، جاء هذا الدعم ليعزز مبدأ حوكمة الشركات ومن إيمان الشركة التجارية العقارية بدورها المهم في خدمة المجتمع وخصوصا عائلتها.



وأكد رئيس مجلس الإدارة عبدالفتاح معرفي أن «التجارية» تسعى جاهدة للمحافظة على موظفيها ذوي الخبرات والمخلصين في عملهم على مدى السنوات الماضية، وأن من واجب الشركة تقدير جهودهم لما قدموه من تضحيات ومشاركة خبراتهم بين أفراد الفريق مما كان له الأثر في تحقيق الشركة لأهدافها ومواصلة نجاحاتها بالسوق العقاري والاستثماري محليا وإقليميا وعالميا، لافتا الى أن الاستثمار بالموظفين هو أساس نجاح المؤسسات حيث إن رأسمال الشركة هو الاستثمار بمواردها البشرية وبخبراتهم.



وأضاف أن «التجارية» تركز بشكل متواصل على الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لضمان استمرارية العمل بمعايير ومقاييس ذات جودة عالية بما فيه مصلحة مشتركة تعود على الطرفين.