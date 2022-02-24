استقبل بيت الزكاة زكاة جمعية الفروانية التعاونية البالغة قيمتها 62098 دينارا فقط في مقر الجمعية بحضور وفد من بيت الزكاة يضم مدير إدارة تنمية الموارد نايف الجيماز ورئيس قسم خدمة الشركات بالإنابة علي العوضي وكان باستقبالهم رئيس مجلس الإدارة أحمد الجسار.



وبهذه المناسبة، توجه الجيماز بالشكر لجمعية الفروانية على استمرار ثقتها ببيت الزكاة وتقديمها للزكاة من خلاله، معربا عن اعتزاز البيت بهذه الثقة، مشيرا إلى أهمية تعاون مؤسسات المجتمع لتطبيق فريضة الزكاة، الأمر الذي ينعكس على المجتمع كله بالخير، مؤكدا ان هذه الأموال يتم صرفها في مصارفها الخيرية من مشاريع تأمين التعليم والغذاء والسكن وغيرها من أساسيات الحياة للمحتاجين داخل الكويت وخارجها.



بدوره، أعرب رئيس مجلس الإدارة أحمد الجسار عن سعادته بإيصال زكاة أموال الجمعية الى بيت الزكاة وتطبيق الجمعية لفريضة الزكاة والتي لها بالغ الأثر في تنمية المجتمع. ودعا مدير إدارة تنمية الموارد جميع المؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية لأن تحذو حذو «تعاونية» الفروانية وتقديم زكواتهم من خلال بيت الزكاة، مؤكدا ان قسم خدمة الشركات في البيت يوفر كل الخدمات التسهيلية لاحتساب الزكاة.